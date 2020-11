Francia-Ue: fonti stampa, "vicini" ad accordo sulla riforma del nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia e l'Unione europea sono sempre più vicine ad un accordo sulla riforma del nucleare. Lo scrive in anteprima il quotidiano "Les Echos", spiegando che è stato definito uno schema generale per riformare le tariffe di vendita dell'elettricità proveniente dal nucleare e prodotta da Electricité de France (Edf). "La riforma non è conclusa ma c'è un ambiente positivo", afferma una fonte, secondo la quale "un accordo potrebbe essere formalizzato entro le prossime settimane". Dal ministero dell'Economia di Parigi, invece, spiegano che "le discussioni continuano". Il nodo da sciogliere riguarda il prezzo fisso versato per la vendita dei megawattori prodotti dalle centrali nucleari. A questo si aggiunge poi il dossier riguardante la scissione di Edf in diverse società, in modo da dividere le sue attività. Un tema, quest'ultimo, che già sta provocando forti proteste tra i lavoratori. (Frp)