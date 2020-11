Sardegna: allarme terapie intensive, raggiunto il 40 per cento dei posti occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle terapie intensive della Sardegna il 40 per cento dei posti letto sono occupati da malati di Covid ben oltre la soglia del 30 per cento stabilita dal Ministero della Salute. Lo certifica la fondazione Gimbe che ogni settimana certifica l'andamento di tutto ciò che concerne il Covid, compresi i suoi effetti sul sistema sanitario. Un dato preoccupante, dunque, per l'Isola, dal momento che la scorsa settimana i posti letto in terapia intensiva erano occupati per il 37 per cento da malati Covid. In parole povere, in quattro posti letto su dieci nei reparti di terapia intensiva ci sono pazienti alle prese con il virus. Negli altri reparti invece, la soglia di posti letto occupata da malati Covid è del 34 per cento, lontana, per fortuna, dal 51 per cento che è la percentuale-limite stabilita dal Ministero. (Rsc)