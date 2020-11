Georgia: rapinata una filiale di Bank of Georgia a Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo armato ha fatto irruzione nella filiale di Bank of Georgia a Tbilisi, l'ha rapinata ed è scomparso. E' quanto riportato da "Imedi Tv", secondo cui "un testimone oculare all'interno della filiale ha detto che un uomo armato mascherato ha fatto irruzione nell'edificio e ha minacciato uno dei cassieri qualora questo non avesse dato dei soldi". "Il cassiere ha ceduto alle richieste, dopodiché l'uomo è riuscito a scappare", riferisce l'emittente televisiva georgiana. Sul posto sono arrivati diversi agenti di polizia, mentre sono iniziate le indagini per tentare di rintracciare l'uomo. Non è ancora chiaro quanti soldi avesse il cassiere allo sportello e quanti ne avrebbe dati al rapinatore. (Rum)