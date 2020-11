Lombardia: Monti e Anelli (Lega), Pd assente su riforma sanitaria, ha avuto bisogno del 'soccorso rosso' del sindaco Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la richiesta di audizione delle proposte di maggioranza sulla sanità, il Pd regionale dimostra ancora una volta di non avere idee e di aver perso tempo in questi mesi fra polemiche e critiche infondate". Lo dichiarano in una nota il presidente della III commissione sanità al Pirellone, Emanuele Monti, e il capogruppo della Lega, Roberto Anelli, sulla riforma della sanità lombarda. "Tra la prima e la seconda fase pandemica – aggiunge Emanuele Monti – la maggioranza non ha perso tempo e ha consegnato proposte concrete al presidente Fontana che non fossero solo politiche ma anche tecniche mettendo a sistema le oltre 100 audizioni con i principali stakeholder regionali svolte in occasione del percorso di valutazione del piano socio sanitario regionale. Il duro lavoro delle opposizioni è stato invece in senso contrario, solo proteste e nessuna proposta spesso poi con tesi risultate successivamente scorrette o sconfessate come quella dell'ospedale in Fiera Milano". Duro il commento del capogruppo del Carroccio, Roberto Anelli: "Intravediamo delle idee di proposta del partito democratico solo in questi giorni sui giornali per conto del sindaco di Milano Sala. Ci saremmo aspettati un ruolo maggiore del gruppo regionale Pd, dei suoi componenti a partire dal ricevimento da parte loro di un documento programmatico mai depositato né in commissione sanità né al presidente Fontana”. “Spiace vedere che le proposte che dovrebbero trovare casa in Regione rischiano di essere eterodirette da un sindaco in campagna elettorale per il rinnovo della sua amministrazione comunale, speriamo che il gruppo regionale del Pd si smarchi dal commissariamento del sindaco Sala e porti contributi fattivi e non solo polemiche al limite del procurato allarme come abbiamo dovuto assistere in questi mesi" conclude Anelli. (Com)