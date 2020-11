Maradona: lettera Di Maio su "Leggo", Diego ha riscattato Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crescendo i miei primi ricordi sono diventati una sorta di antologia da custodire gelosamente e da inquadrare nella consapevolezza che l'anima di Maradona e il cuore di Napoli sarebbero rimasti legati visceralmente nella storia. Una storia in cui la dimensione individuale e collettiva si intrecciano, in un'alternanza quasi ossessiva di quiete e tempesta, sino a diventare un corpo unico. Non si può pensare a Maradona senza evocare Napoli", ha proseguito il ministro. "Ma in ogni angolo di Napoli si respira la devozione per Diego. Insieme abbiamo raggiunto trionfi con un'euforia travolgente. Ma soprattutto, con dignità. La stessa dignità che Maradona avrebbe voluto regalare agli ultimi. Quella tra noi e Diego è stata una meravigliosa storia di passione, di cui oggi vale la pena raccontare colori, odori, immagini. Come vengono. Come arrivano. Di colpo. Con la stessa sfrontatezza a cui ci aveva abituato el Pibe de oro", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)