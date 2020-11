Usura: dal Mef 32,7 milioni per famiglie e imprese a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Economia e delle finanze ha rifinanziato, come ogni anno, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, istituito presso il dipartimento del Tesoro dalla legge 108 del 1996 e operativo dal 1998, con cui, attraverso Confidi, associazioni e fondazioni, vengono concesse garanzie per facilitare l’accesso al credito a imprese e cittadini a rischio usura. Il Fondo, alimentato con un circolo virtuoso dai proventi delle sanzioni amministrative antiriciclaggio, ha beneficiato quest’anno di un contributo extra di 10 milioni di euro stanziati ad hoc dal decreto Rilancio (convertito in legge numero 77/2020) arrivando ad un importo complessivo di 32,7 milioni di euro. (segue) (com)