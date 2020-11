Usura: dal Mef 32,7 milioni per famiglie e imprese a rischio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, si è stabilito di confermare, anche per questa nuova ripartizione, un contributo speciale agli enti delle aree dell’Abruzzo, dell’Umbria, del Lazio e delle Marche colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. In Italia sono attualmente attivi 173 Enti in tutte le Regioni, tra Confidi, Associazioni e Fondazioni che dispongono di fondi antiusura e che fungono da sportello di ascolto per chi è in difficoltà economica e da garanti presso gli istituti di credito per concedere liquidità a imprese e famiglie. L’elenco e i contatti con le associazioni, le fondazioni e i Confidi cui rivolgersi su base regionale per l’accesso alle garanzie del Fondo sono pubblicati sul sito del dipartimento del Tesoro insieme ad un rapporto sul funzionamento e sui risultati della più recente gestione del Fondo. Le principali statistiche di utilizzo negli anni di questo strumento dimostrano la sua capacità di attivare positivamente i canali del credito in modo capillare e per prestiti anche di medio-piccolo importo (circa 50.000 euro in media per le Pmi e 20 mila euro in media per cittadini e famiglie). (segue) (com)