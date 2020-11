Usura: dal Mef 32,7 milioni per famiglie e imprese a rischio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1998 al oggi il Fondo per la prevenzione dell’usura ha erogato a Confidi, Associazioni e Fondazioni di lotta all’usura circa 670 milioni di euro che hanno consentito a loro volta di garantire finanziamenti per oltre 2 miliardi di euro, con una leva di finanziaria di circa il 300%. Nel 2019 la leva finanziaria ha raggiunto quasi il 400 per cento e il tasso di default è sceso ai minimi storici (15 per cento). Le informazioni per contattare direttamente gli Enti gestori del Fondo, ai quali chiedere supporto per la concessione delle garanzie, sono consultabili in questo documento. (com)