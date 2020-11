Germania: ministro Interno Seehofer vuole espellere profughi siriani condannati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, è tornato a chiedere che i profughi siriani in Germania, condannati per reati gravi, vengano deportati nelle aree pacificate del paese di origine. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, secondo Seehofer, il divieto generale di espulsioni verso la Siria, adottato dal governo federale nel 2012 e periodicamente rinnovato, non deve essere esteso oltre la scadenza prevista del 31 dicembre prossimo. Al riguardo, il ministro dell'Interno tedesco ha dichiarato: “Invece di un divieto generale di espulsione, in futuro, almeno per i criminali e coloro che sono a rischio, verificheremo in ogni singolo caso se sono possibili deportazioni in Siria”. (Geb)