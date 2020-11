Economia: Patuelli (Abi), euro moneta del nuovo Rinascimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dinamiche economiche non furono affatto estranee alla fioritura del Rinascimento. Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, spiega a "Quotidiano Nazionale" che quell'epoca d'oro "fiorì anche per la stabilità di due monete, il fiorino di Firenze e lo zecchino di Venezia. Erano monete il cui valore era riconosciuto in tutta Europa e sulle sponde del Mediterraneo, finanche nell'impero del sultano. La stabilità delle monete fu la condizione per il fiorire del commercio internazionale, la potenza delle Signorie e, dunque, la base di quell'epoca straordinaria. Oggi abbiamo la moneta più stabile per eccellenza: l'euro". L'euro, però, esiste da vent'anni, il Nuovo Rinascimento è tutto da costruire. "L'euro - osserva il presidente - è una moneta stabile e l'azione della Banca Centrale Europea, assieme all'Eurosisterna delle banche nazionali e in primis della Banca d'Italia, è garanzia di stabilità dei risparmi dei cittadini. Fattore fondamentale per dare sicurezza in un momento di emergenza sanitaria difficile come quello che stiamo vivendo. Pensiamo a come sarebbe la situazione se avessimo una moneta debole, in balia di svalutazioni e speculazioni". (segue) (Rin)