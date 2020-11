Economia: Patuelli (Abi), euro moneta del nuovo Rinascimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo - aggiunge - l'euro è la base indispensabile per costruire il nuovo. Tecnologia, la parola chiave è tecnologia. Il mondo bancario da anni investe in modo massiccio sulle nuove tecnologie e sulla sicurezza informatica. Tema quanto mai delicato ma importantissimo per la tutela dei sistemi di pagamento e dei risparmi, tanto più in un periodo come questo che ha visto un ulteriore passo avanti del commercio elettronico, dei pagamenti digitali, dello smart working". "Questa spinta all'innovazione e alla ricerca della massima sicurezza - conclude Patuelli - ha un impatto, a cascata, sul tutto il sistema economico, dalla manifattura alle famiglie. Il tema della sicurezza informatica è strategico e vitale. Anzi, sarebbe ora che gli Stati nazionali e, soprattutto, l'Unione europea, battessero un colpo decisivo per regolamentare Internet che non può rimanere ancora il luogo dove ogni regola può essere violata". (Rin)