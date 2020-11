Istruzione: ministra De Micheli, in classe anche sabato e domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, in una intervista a "la Repubblica" dice che "le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi". Le scuole sono state chiuse il 4 novembre per le infezioni in crescita, nel Paese e nelle classi. De Micheli è al vertice del ministero dei Trasporti: dall'avvio dell'anno scolastico, e fino alla fine di ottobre, treni, metro e bus erano stipati e pericolosi. "Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poiché la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini, vi dico che le Regioni hanno messo a disposizione quasi diecimila bus aggiuntivi in tutto il Paese con le risorse assegnate dal Governo. Sono pronti a scendere in strada, alcune città hanno già codificato le corse in più da fare".Sono pullman "privati, a noleggio. Da sette e nove metri. Dodici per l'extraurbano. Abbiamo a bilancio 500 milioni di euro, duecento sono per il 2021". (segue) (Res)