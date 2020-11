Istruzione: ministra De Micheli, in classe anche sabato e domenica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questi nuovi autobus non sarà garantito il distanziamento sul mezzi pubblici. "No. Con 24 milioni di persone a bordo di mezzi dimezzati non sarà possibile. Siamo tornati alla capienza del 50 per cento e dobbiamo restarci almeno fino all'estate. Oggi per garantire lo stesso servizio in una città come Milano servirebbe far uscire dall'autorimessa, dalle 7 alle 9, altri cinquecento mezzi pubblici. Impossibile, dovremmo togliere dalle strade le automobili. A Milano possiamo aggiungere ottanta pullman, non di più. Lo stesso ci dicono le simulazioni su Roma, Napoli. Quasi tutte le città metropolitane non sono nelle condizioni di ospitare numeri così alti di nuovi mezzi pubblici". E quindi, se non sono sufficienti neppure diecimila bus in più, un trasporto a prova di contagio si ottiene solo "con lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite da scuola", ha concluso De Micheli. (Res)