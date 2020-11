Governo: Salvini, unità del centrodestra fuori discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tentativo del Partito democratico è chiaro da mesi. Vuole scegliersi un pezzo dell'opposizione con cui lavorare. Ma il centrodestra non è a disposizione di nessuno, siamo maggioranza nel paese e governiamo 14 regioni su 20". Matteo Salvini non ha voglia di tornare più di tanto sulle vicissitudini che hanno portato il centrodestra a votare a favore dello scostamento di bilancio: "Si rasserenino tutti, io sono contento perché bado alla sostanza. Se il centrodestra fosse andato in ordine sparso non avrebbe incassato alcun successo". Poi consiglia ai dem di "mettersi l'anima in pace sull'elezione del presidente della Repubblica. Sanno tutti che il Pd vuole arrivare al 2022 per condizionare l'elezione del capo dello Stato. Ma il centrodestra con le sue regioni rappresenta il 46 per cento dei voti, siamo assolutamente decisivi. Gli aspiranti successori dell'attuale presidente nel Pd sono venti, si mettano l'anima in pace. Quello che mi scandalizza è che Renzi e Zingaretti parlino del Quirinale come fosse una cosa loro. E anche una mancanza di rispetto nei confronti di Mattarella". La notte prima del voto "ho dormito pochissimo. Sarò stato al telefono con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni circa una ventina di volte. Ma devo dire che sono state energie ben spese, al di là dei protagonismi dei singoli, abbiamo non dico costretto ma almeno convinto il governo a mettere nero su bianco che le risorse finiscono alle partite Iva e all'economia e non ai monopattini", ha concluso Salvini. (Rin)