Regno Unito: Johnson nomina il nuovo capo dello staff di Downing Street

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha nominato un ex funzionario del Tesoro, Dan Rosenfield come nuovo capo dello staff di Downing Street, ruolo liberatosi in seguito alle dimissioni di Dominic Cummings e Lee Cain. Rosenfield è considerato una figura non soggetta a forte influenza politica, avendo lavorato in passato per il cancelliere dello Scacchiere laburista Alistair Darling e per il suo successore conservatore George Osborne. Rosenfield inizierà a lavorare a Downing Street a partire dal 7 dicembre.(Rel)