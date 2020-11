Covid: concordata produzione del vaccino russo Sputnik V in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha raggiunto un accordo con l'azienda indiana Hetero sulla produzione del vaccino contro il coronavirus Sputnik V nel Paese asiatico. "Rdif ed Hetero, uno dei principali produttori farmaceutici indiani – attraverso la sua controllata Hetero Biopharma –, annunciano un accordo per la produzione di oltre 100 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus Sputnik V in India", si legge in un comunicato pubblicato sul sito web dedicato al vaccino Sputnik V. L’amministratore delegato dell'Rdif, Kirill Dmitriev, ritiene che il vaccino possa entrare a far parte del "portafoglio nazionale di ogni paese". "Grazie alla partnership con Hetero, la capacità di produzione per la produzione del vaccino sarà notevolmente aumentata, il che consentirà di fornire alla popolazione dell'India un prodotto efficace durante una pandemia", ha dichiarato Dmitriev.(Rum)