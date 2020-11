Libano: ministro Finanze, fallimento revisione forense non è colpa di Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale del Libano (Bdl), Riad Salamé, si era recentemente detto “pronto a fornire i documenti richiesti” dalla società statunitense Alvarez e Marsal, incaricata di effettuare la revisione forense dei conti della Bdl. Lo ha detto il ministro uscente delle Finanze, Ghazi Wazni, secondo cui la responsabilità del fallimento dell’operazione – con la società statunitense che la scorsa settimana ha rescisso il contratto che la legava al governo libanese – non è da assegnare alla Banca centrale. Salamé “nel corso di una riunione al palazzo presidenziale di Baabda si era detto pronto a fornire le informazioni richieste dalla società di revisione, prima che questa annunciasse di ritirarsi”, ha detto Wazni all’emittente libanese "Lbci". “Non so se ingerenze esterne abbiano spinto la società a ritirarsi dal contratto, noi due giorni fa abbiamo inviato loro un memorandum per esprimere la nostra sorpresa al riguardo”, ha proseguito. “Secondo Riad Salamé il problema non è nel contratto in sé”, ha aggiunto Wazni, “ma nella legge sul segreto bancario”. (Res)