Iraq: commissione per gli emendamenti costituzionali annuncia completamento lavori

- Il presidente della commissione per gli emendamenti costituzionali dell’Iraq, il deputato Falih al Saari, ha annunciato ieri che la commissione ha terminato il lavoro sugli emendamenti in discussione, con punti di disaccordo che necessitano di consenso politico. Secondo quanto riferisce un comunicato ripreso dall'agenzia di stampa irachena "Ina", “Al Saari ha ricevuto una delegazione dell’Onu guidata da un funzionario dell’ufficio politico della missione delle Nazioni Unite in Iraq (Unami), Manoj Matthew”, con cui sono stati discussi gli emendamenti proposti e gli ultimi sviluppi della scena politica irachena. Secondo Al Saari, si legge nel comunicato, “la commissione ha completato tutti gli articoli sulla cui modifica c’è accordo, a eccezione dell’articolo 140 (relativo all’applicazione della legge amministrativa di transizione), che rappresenta una questione controversa che sarà decisa dal parlamento”. “Il rapporto sugli emendamenti costituzionali è pronto e lo presenteremo nelle prossime sedute”, ha aggiunto. (Res)