Roma 2021: Tajani (FI), guardiamo con simpatia a Bertolaso come candidato centrodestra

- Sostegno di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, alla candidatura di Guido Bertolaso a sindaco di Roma in rappresentanza del centrodestra. In un'intervista a Radio Cusano campus Tajani - riferisce una nota dell'emittente - parlando delle elezioni del 2021 nella Capitale ha detto: “Io candidato sindaco? No, continuerò a fare il vicepresidente di Forza Italia. Guardavamo con simpatia la candidatura di Bertolaso, vedremo insieme alle altre forze del centrodestra cosa decideremo”. (Rer)