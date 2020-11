India: ministro Esteri conclude visita negli Emirati e prosegue viaggio alle Seychelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha concluso ieri una visita di due giorni negli Emirati Arabi Uniti per proseguire il suo viaggio ufficiale, che si concluderà il 29 novembre, con l’ultima tappa prevista, nelle Seychelles (27-28 novembre), dove incontrerà il neoeletto presidente Wavel Ramkalawan e l’omologo Sylvestre Radegonde. Ad Abu Dhabi, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano, Jaishankar è stato ricevuto dal principe ereditario e vicecomandante delle forze armate Mohammed bin Zayed al Nahyan e ha avuto un colloquio con l’omologo Abdullah bin Zayed al Nahyan. Inoltre, ha incontrato in videoconferenza una rappresentanza della comunità indiana locale. Parlando col principe Mohammed il rappresentante di Nuova Delhi ha espresso apprezzamento per l’assistenza fornita dalla leadership emiratina alla grande comunità indiana (circa tre milioni di persone) durante l’emergenza coronavirus. Inoltre, sono state discusse questioni regionali e internazionali di comune interesse. I due ministri degli Esteri hanno esaminato i vari temi della cooperazione bilaterale: commercio, investimenti, infrastrutture, energia, sicurezza alimentare, difesa. Sono state scambiate informazioni sui progressi nella gestione dell’impatto sanitario ed economico della pandemia. Sono stati discussi i recenti sviluppi internazionali ed è stato convenuto di continuare a coordinarsi nelle sedi multilaterali. (segue) (Inn)