India: ministro Esteri conclude visita negli Emirati e prosegue viaggio alle Seychelles (2)

- In Bahrein (24-25 novembre), prima tappa del suo viaggio, Jaishankar ha incontrato il principe Salman bin Hamad al Khalifa, il vicepremier Ali bin Khalifa al Khalifa e l’omologo Abdullatif bin Rashid al Zayani. Il ministro indiano, si legge in un comunicato del suo dicastero, ha rinnovato le condoglianze del governo di Nuova Delhi per la recente morte del primo ministro bahreinita Khalifa bin Salman al Khalifa, ricordando con gratitudine il suo contributo allo sviluppo dei rapporti bilaterali. Inoltre, ha ringraziato il Bahrein per l’assistenza fornita alla comunità indiana (che conta oltre 300 mila persone) nell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. A sua volta la leadership del Bahrein ha espresso apprezzamento per il contributo della comunità indiana allo sviluppo del Regno. Entrambe le parti hanno ribadito l’impegno a cooperare per affrontare la crisi Covid e hanno espresso soddisfazione per l’accordo sul corridoio aereo. Sono stati esaminati i vari aspetti della cooperazione bilaterale ed è stato convenuto di rafforzare ulteriormente I legami nella difesa e nella sicurezza marittima, nella tecnologia spaziale, nel commercio e negli investimenti, nelle infrastrutture, nel digitale, nella tecnofinanza, nella sanità e nell’energia. Infine, conclude la nota, Jaishankar ha avuto un’interazione virtuale con una rappresentanza della comunità indiana, si è recato al tempio indù di Shrinathji e ha visitato il Museo nazionale del Bahrein. (Inn)