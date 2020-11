Libia: video mostra torture su immigrati sudanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scene di brutali torture e fustigazioni su migranti sudanesi per mano di uomini armati all'interno della Libia, al fine di costringerli a pagare denaro in cambio del loro rilascio: è quanto si vede in alcuni video pubblicati da attivisti sudanesi sui social media. In due filmati, due giovani vengono costretti a spogliarsi per poi essere picchiati duramente con un tubo di plastica su diverse parti del corpo da un uomo armato. Gli attivisti sudanesi hanno affermato che una banda armata composta da libici e stranieri ha rapito i due giovani una settimana fa in Libia senza specificare la loro posizione: il video è stato girato per ricattare le famiglie e chiedere un riscatto stimato in 7 mila dollari. (Lit)