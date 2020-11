Governo: Di Maio su "Il Foglio", ricostruiamo insieme l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un suo intervento su "Il Foglio" scrive che "dagli shock degli ultimi decenni e dai cambiamenti delle dinamiche globali l'Italia è uscita indebolita e più fragile. Si è agito quasi sempre di rimessa, senza un progetto complessivo che consentisse di superare i mali storici del paese e porre le basi per un piano di rilancio e sviluppo. La visione di corto raggio ha finito per prevalere, il piccolo cabotaggio si è imposto sulla sfida della navigazione in mare aperto verso destinazioni nuove e promettenti, appannando la consapevolezza e la fiducia nel valore dei nostri talenti". "In questa cornice, - continua - l'ennesimo colpo inferto dal Covid ha mostrato in modo nitido tutte le debolezze del nostro paese e le incertezze di un tempo, che oggi pesano come macigni. Il lavoro svolto finora dall'esecutivo nel quadro dell'emergenza che stiamo attraversando è stato determinante. E ritengo sia giunta l'occasione di compiere uno sforzo in più e impegnarci nella sfida della definizione di un pensiero strategico per il lungo periodo, recuperando il senso e l'urgenza della costruzione del nostro domani e del domani delle nuove generazioni". (segue) (Res)