Governo: Di Maio su "Il Foglio", ricostruiamo insieme l'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio appello - spiega il ministro - è rivolto a tutti: disarmiamo il conflitto politico, pur restando ognuno al suo posto (maggioranza e opposizione), lavoriamo insieme per rafforzare l'azione di governo. Solo cosi riusciremo a ricostruire l'Italia e a innescare quel cambiamento culturale che da tempo continuiamo a prometterci". Di Maio osserva infine che "il voto odierno (di ieri) all'unanimità è stato un segnale importante. In primis, credo debba essere esercizio comune superare l'idea che possano bastare interventi di riforma settoriali per superare la crisi in corso. Servirà, invece, riprogettare completamente il nostro sistema con l'ambizione di porlo sulla frontiera più avanzata dell'efficienza e dell'innovazione tecnologica e organizzativa ispirata a criteri di sostenibilità ambientale e sociale", ha concluso il ministro degli Esteri. (Res)