Sardegna: Progressisti, dubbi su procedure nomina responsabile anticorruzione in Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'avviso pubblicato il 23 novembre - si legge nell'interrogazione - è rivolto sia a dirigenti del sistema regione che a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni: fatto inusuale in quanto, solitamente, l'individuazione di dirigenti non dipendenti dell'amministrazione regionale è oggetto di specifici avvisi inerenti procedure di mobilità esterna e sono successivi alla mancata acquisizione di manifestazioni di interesse di dirigenti regionali richieste nell'ambito di un precedente avviso". Nel documento dei Progressisti, inoltre si sottolinea che "l'approvazione dell'avviso da parte del presidente della Regione, avvenuta venerdì 20 novembre, non sembra abbia consentito agli uffici regionali competenti di pubblicare nel sito istituzionale la documentazione e la nota stampa sulla procedura avviata già tre giorni prima"."In sostanza – ha spiegato Francesco Agus, primo firmatario dell'interrogazione - vogliamo sottolineare come l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione debba garantire la piena autonomia verso gli organi di indirizzo politico nell'assolvere i propri compiti: non si può alimentare alcun dubbio sulla scelta del 'controllore' da parte di chi deve essere 'controllato', e la procedura utilizzata ne solleva più di uno". (Rsc)