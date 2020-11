Asia: Xi, Asean è priorità nella diplomazia e nella cooperazione di qualità della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continua a considerare l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) come una priorità nella sua diplomazia di vicinato e una regione chiave nella cooperazione di alta qualità nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). La Cina sostiene la costruzione della comunità Asean, sostiene la centralità dell'associazione nella cooperazione nell'Asia orientale e sostiene il suo ruolo nella costruzione di un'architettura regionale aperta e inclusiva. Lo ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso in videoconferenza alla cerimonia di apertura del 17mo China-Asean Expo e del vertice Cina-Asean su affari e investimenti che si tiene a Nanning, nella regione autonoma cinese del Guangxi Zhuang. Nel 2013, Xi ha annunciato l'iniziativa di collaborazione con i paesi dell'Asean per una Via della seta marittima del XXI secolo e per una comunità Cina-Asean più vicina e dal futuro condiviso. "Siamo lieti di notare che, sette anni dopo, Cina e Asean godono di una crescente connettività, di una maggiore integrazione economica, di solidi legami commerciali e di scambi più stretti tra le persone. La relazione bilaterale è diventata il modello di cooperazione di maggior successo e vibrante nell'Asia-Pacifico e uno sforzo esemplare nella costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità", ha detto Xi. (segue) (Cip)