Asia: Xi, Asean è priorità nella diplomazia e nella cooperazione di qualità della Cina (2)

- Di fronte all'improvviso assalto della pandemia di Covid-19 quest'anno, ha proseguito Xi nel suo discorso, Cina e Asean si sono aiutate a vicenda e hanno raggiunto un consenso importante sotto molti aspetti, inclusa la condivisione di esperienze nella risposta alla pandemia, la garanzia di forniture mediche, la conduzione di ricerca e sviluppo congiunti di vaccini e il mantenimento della stabilità delle catene industriali e di fornitura regionali. "Il nostro mondo si sta muovendo verso una maggiore multipolarità, globalizzazione economica e diversità culturale e sta diventando sempre più orientato all'informazione. Mai prima d'ora i destini delle persone in paesi diversi erano stati così strettamente collegati. Allo stesso tempo, tuttavia, il mondo si trova ad affrontare crescenti incertezze e instabilità. L'economia mondiale è debole; unilateralismo e protezionismo sono in aumento; continuano a diffondersi problemi di sicurezza informatica, gravi malattie infettive, cambiamenti climatici e molte altre minacce non tradizionali alla sicurezza; e l'ordine internazionale e il sistema di governance globale sono messi alla prova", ha sottolineato il leader cinese. Nelle nuove circostanze, la Cina lavorerà con l'Asean per promuovere la cooperazione a tutto tondo sotto la guida della Strategic Partnership Vision 2030. Tali sforzi aiuteranno a mantenere il buon slancio per lo sviluppo e la prosperità nella regione e coltivare una comunità Cina-Asean più stretta, ha aggiunto Xi. (segue) (Cip)