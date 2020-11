Asia: Xi, Asean è priorità nella diplomazia e nella cooperazione di qualità della Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cina lavorerà con l'Asean per far avanzare la nostra cooperazione ad ampio raggio nei prossimi cinque anni in linea con il piano d'azione per l'attuazione della dichiarazione congiunta sul partenariato strategico Cina-Asean per la pace e la prosperità (2021-2025). La Cina lavorerà con l'Asean anche per attuare la dichiarazione congiunta sulla sinergia della Nuova via della seta e il piano generale sulla connettività dell'Asean 2025. Saranno profusi maggiori sforzi per costruire il nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare, rafforzare la cooperazione sulla connettività delle infrastrutture, comprese ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, energia elettrica e comunicazioni, accelerare lo sviluppo dei corridoi economici esistenti e dei progetti chiave e continuare a sviluppare l'Alleanza per i trasporti multimodali Cina-Asean. Il prossimo anno segnerà il 30mo anniversario delle relazioni di dialogo Cina-Asean: la Cina lavorerà con l'associazione per la pianificazione e l'organizzazione di eventi commemorativi e porterà la nostra partnership strategica a un livello superiore", ha annunciato Xi. (segue) (Cip)