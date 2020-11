Asia: Xi, Asean è priorità nella diplomazia e nella cooperazione di qualità della Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rafforzare la cooperazione economica e commerciale e facilitare una rapida e piena ripresa dell'economia regionale, la Cina rafforzerà il coordinamento con i paesi dell'Asean e considererà il decimo anniversario dell'istituzione della Zona di libero scambio Cina-Asean come un'opportunità per attuare ulteriormente l'accordo di libero scambio. "La Cina accoglie con favore la firma del Partenariato economico globale regionale (Rcep) e attende con impazienza la sua rapida entrata in vigore. La Cina lavorerà con i paesi dell'Asean per sostenere il flusso regolare del commercio, promuovere investimenti reciproci, aprire mercati più ampi gli uni agli altri e promuovere catene industriali, di fornitura e di valore profondamente integrate. A condizione che tutti i protocolli di contenimento della pandemia necessari siano debitamente osservati, è necessario adottare misure per facilitare la circolazione di persone e merci. Dobbiamo rafforzare l'innovazione nella scienza e nella tecnologia e approfondire la cooperazione sull'economia digitale. Potremmo creare più punti salienti della cooperazione in aree come città intelligenti, 5G, intelligenza artificiale, e-commerce, big data, blockchain e telemedicina e rafforzare la protezione della sicurezza dei dati e la comunicazione e il coordinamento delle politiche. La Cina lavorerà con l'Asean per promuovere la connettività digitale e costruire una Via della seta digitale", ha aggiunto il presidente cinese. (segue) (Cip)