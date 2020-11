Asia: Xi, Asean è priorità nella diplomazia e nella cooperazione di qualità della Cina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla cooperazione contro la pandemia di coronavirus, Xi ha garantito che la Cina valuterà attivamente le esigenze dei membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. "La Cina fornirà sostegno finanziario al Fondo di risposta dell'Asean per la Covid-19 e collaborerà con l'associazione nello sviluppo della riserva regionale di forniture mediche per le emergenze di salute pubblica e nel lancio di un meccanismo di collegamento per le emergenze sanitarie. La Cina agirà in base al programma di formazione per le risorse umane Cina-Asean della Via della seta sanitaria (2020-2022) per formare personale amministrativo e specializzato nel settore sanitario, nel tentativo di aiutare a fornire servizi di sanità pubblica di qualità superiore nella regione", ha concluso il presidente cinese. Dell'Asean fanno parte Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thailandia e Vietnam. (Cip)