Yemen: Houthi rapiscono una squadra di operatori umanitari ad Al Jawf

- La milizia sciita Houthi ha rapito una squadra affiliata a un'organizzazione della società civile che lavorava nel campo dei soccorsi nel governatorato di Al Jawf, nell'ovest dello Yemen. I residenti locali nella città di Al Hazm, il capoluogo di Al Jawf, hanno riferito che mercoledì scorso, 25 novembre, le milizie hanno rapito un certo numero di cittadini che lavoravano per un'organizzazione locale. Il comitato governativo per i diritti e l'informazione nel governatorato di Al Jawf ha anche affermato che gli Houthi hanno condotto una campagna di raid contro un certo numero di case di cittadini ad Al Hazm. Il comitato ha confermato in un comunicato che durante i raid le milizie hanno rapito sei civili portandoli in una destinazione sconosciuta. (Res)