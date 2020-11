Germania: Covid, oltre un milione di casi e vittime al massimo storico, 15.586

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: Covid, oltre un milione di casi e vittime al massimo storico, 15.586Con 426 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, i casi di coronavirus hanno raggiunto un totale di 1.006.394. Nel medesimo arco di tempo, 426 decessi portano il bilancio delle vittime a 15.586, nuovo massimo storico. È quanto rende noto oggi l'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nel Paese si contano 20 mila nuove guarigioni, per un totale di 696.100.(Geb)