Abruzzo: nuovi collegi elettorali, per Mariani provincia di Teramo penalizzata

- "La proposta di decreto legislativo per la determinazione dei collegi elettorali già vagliata positivamente, in esame preliminare, dalla riunione del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2020 rappresenta un vero e proprio "schiaffo" per la provincia di Teramo che viene smembrata elettoralmente e utilizzata solo quale mero "riempitivo" alla Camera dei Deputati per far quadrare i conti nei collegi di Pescara e L'Aquila". Questo il commento del Consigliere regionale Sandro Mariani (Abruzzo in Comune) che, dopo aver letto la proposta, ha deciso di scrivere immediatamente agli Onorevoli eletti nel collegio elettorale di Teramo ed ai sindaci della provincia "per informarli di questo scempio perpetrato ai danni della rappresentatività degli elettori teramani e chiedere una immediata levata di scudi contro questa scellerata proposta di definizione dei collegi". "Credo si possa affermare, senza mezzi termini, che una tale proposta, frutto solo di meri calcoli algebrici che non tengono affatto conto delle necessità dei territori, rappresenti un pesantissimo danno per la nostra provincia, se ancora potremo definirci come tale, in termini di rappresentatività parlamentare", afferma Mariani. (segue) (Gru)