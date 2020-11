Abruzzo: nuovi collegi elettorali, per Mariani provincia di Teramo penalizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza volermi avventurare in dissertazioni tecniche sui metodi algebrici utilizzati, la proposta di determinazione dei nuovi collegi in Abruzzo ha avuto, come unico risultato, quello di "utilizzare" il territorio della provincia di Teramo come mero elemento perequativo per rendere demograficamente adeguati i collegi elettorali di Pescara e L'Aquila, un qualcosa di francamente inaccettabile da teramano". In pratica i comuni della fascia costiera teramana finirebbero nel Collegio Abruzzo 2, schiacciati sotto il peso elettorale della Provincia di Pescara contando solo per il 36 per cento come peso demografico; la restante parte del teramano, ovvero le aree interne, finirebbe invece nel Collegio Abruzzo 3 con la provincia de L'Aquila, con un peso elettorale ancora più marginale pari ad appena il 30 per cento dell'elettorato. "Non ci vuole molto a capire che, con questi rapporti di forza, la nostra rappresentanza finirebbe per essere ancora più marginalizzata, rendendo sempre più improbabile l'elezione di nostri rappresentanti sia alla Camera che al Senato, ove l'Abruzzo avrà un collegio unico. Per comprendere in maniera pragmatica cosa accadrà basta dire che la Val Vibrata voterà per metà, fino a Corropoli, con il collegio pescarese mentre il resto con quello aquilano; così come Mosciano Sant'Angelo sarà collegata a Pescara mentre Bellante a L'Aquila" prosegue il capogruppo di "Abruzzo in Comune". (segue) (Gru)