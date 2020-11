Abruzzo: nuovi collegi elettorali, per Mariani provincia di Teramo penalizzata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo ritengo - continua Mariani - che tutti i rappresentanti teramani debbano unirsi per contrastare questa inaccettabile proposta. Intendo rivolgermi in particolar modo ai sindaci dell'intera provincia affinché, attraverso la voce del primo cittadino di Teramo, nonché presidente dell'Anci regionale o tramite il presidente della Provincia in sede di assemblea dei sindaci della Provincia di Teramo, si definisca un documento unanime di contrasto a questa proposta di definizione dei collegi elettorali: solo con la forza rappresentativa dell'intero territorio provinciale, a prescindere dai colori politici, potremo evitare la depauperazione definitiva della nostra rappresentatività parlamentare!" conclude Mariani. "Infine mi rivolgo ai Parlamentari eletti nel collegio comprendente la nostra Provincia: abbiamo bisogno di tutto il vostro impegno istituzionale affinché non si persegua questa scellerata scelta di suddivisione territoriale". (Gru)