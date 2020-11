Coronavirus: Usa, mancano otto positivi per ciascun registrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno ancora gravemente sottovalutando il numero di casi di Covid-19 nella loro popolazione, secondo un nuovo rapporto del Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie). Lo riporta "Usa Today". Il Cdc ha calcolato che circa 53 milioni di statunitensi sono stati infettati alla fine di settembre, otto volte di più dei casi confermati in quel momento. Un precedente rapporto dei Cdc ha stimato che negli Stati Uniti i positivi reali erano 10 volte di più di quelli contati. Dei 53 milioni di infezioni stimate, i Cdc sostengono di questi circa 2,4 milioni erano stati ricoverati in ospedale. (Nys)