Giappone: Tokyo registra il peggior crollo dell’inflazione da otto anni (2)

- Il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo del Giappone, Katsunobu Kato, ha dichiarato che l’esecutivo continuerà a valutare correzioni o modifiche al piano nazionale di incentivi per il turismo “Go To Travel”, sulla base dell’evoluzione del quadro pandemico nel paese. Kato ha risposto così alle crescenti polemiche in merito al piano, teso a incentivare il turismo interno minato dalla pandemia, ma che in molti giudicano pericoloso in un contesto di rinnovato aumento della curva dei contagi nel paese. Nei giorni scorsi il governo del premier Yoshihide Suga ha annunciato la sospensione del piano nelle città di Sapporo e Osaka, due dei principali epicentri della pandemia nel paese. Oggi Kato ha smentito le indiscrezioni secondo cui il governo starebbe valutando una misura analoga a Tokyo, dove la governatrice, Yuriko Koike, ha deciso di ripristinare l’ordinanza per la chiusura dei locali alle ore 22. (segue) (Git)