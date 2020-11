Giappone: Tokyo registra il peggior crollo dell’inflazione da otto anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di sospendere il piano di sussidi per il turismo interno “Go Travel” nelle città di Sapporo e Osaka, due dei principali epicentri della pandemia di coronavirus in quel Paese. Lo ha annunciato il 24 novembre il ministro dell’Economia, Yasutoshi Nishimura. La decisione definitiva in merito all’esclusione delle due città dal piano di incentivi è stata formalizzata ieri; l’esclusione delle due città potrebbe durare per tre settimane, in attesa di valutare l’andamento dei contagi a livello locale. (segue) (Git)