Giappone: governo appronta nuova agenzia per la digitalizzazione amministrativa

- Il governo del Giappone ha stabilito il quadro strutturale e i ruoli di una nuova agenzia statale preposta alla promozione della digitalizzazione dei servizi amministrativi a livello nazionale e locale. La digitalizzazione dei servizi amministrativi è stata individuata dal primo ministro Yoshihide Suga come prioritaria per agevolare la crescita economica e l’afflusso di capitali internazionali nel paese. La definizione della struttura e delle funzioni dell’agenzia, che diverrà operativa da settembre 2021, è stata finalizzata nel corso della riunione di un apposito gruppo di lavoro ieri, 26 novembre. Tra i compiti iniziali dell’azienda figurerà la promozione dell’impiego a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica e privata del cosiddetto “My Number”, un sistema di identificazione numerica dei cittadini introdotto dal governo dell’ex premier Shinzo Abe. Il governo del Giappone punta anche a centralizzare la gestione dei sistemi informatici di ministeri e agenzie governative, con l’obiettivo di ridurre i costi operativi del 30 per cento entro il 2025, fatti salvi i costi di sviluppo. La futura agenzia per il digitale verrà posta sotto la supervisione di un ministero, e affidata alla guida di una figura selezionata dal settore privato. A pieno regime l’agenzia dovrebbe contare in tutto 500 funzionari, un quinto dei quali saranno ingegneri informatici assunti dal settore privato. (Git)