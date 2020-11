Coree: Pyongyang ha tentato attacco informatico ad aziende farmaceutiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligence della Corea del Sud avrebbe sventato un tentativo della Corea del Nord di violare i sistemi informatici di aziende impegnate nello sviluppo di vaccini. Lo riferisce l’agenzia d’informazione sudcoreana “News1”, che cita un funzionario anonimo del comitato d’intelligence governativo di Seul. Le indiscrezioni non forniscono alcun dettaglio in merito alle società bersaglio del tentativo di intrusione informatica. La scorsa settimana il colosso statunitense dell’informatica Microsoft ha affermato che hacker alle dipendenze di Russia e Corea del Nord hanno tentato di violare le reti di sette aziende farmaceutiche e organizzazioni impegnate nella ricerca di vaccini in Corea del Sud, Stati Uniti, Canada, Francia e India. (Git)