Regno Unito: coronavirus, AstraZeneca condurrà nuovi test sul vaccino sperimentale

- AstraZeneca condurrà probabilmente una nuova serie di test globali per verificare l’efficacia del suo vaccino sperimentale contro il coronavirus, dopo l’emersione di errori di dosaggio nella fase di produzione. Lo ha annunciato l’amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot. Anziché condurre i test nell’ambito della procedura già intrapresa negli Stati Uniti, l’azienda potrebbe decidere di condurre da zero un nuovo studio diagnostico, per valutare il dosaggio del vaccino più efficace ai fini dell’immunizzazione. “Ora che abbiamo trovato quello che pare essere il dosaggio più efficace (…) dobbiamo condurre un nuovo studio”, ha spiegato l’ad. (segue) (Res)