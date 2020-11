Corea del Nord: interscambio commerciale con la Cina crollato del 70 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interscambio commerciale della Corea del Nord con il suo principale mercato di riferimento, la Cina, è crollato del 70 per cento nel corso del 2020, a causa della chiusura dei confini decretata da Pyongyang per far fronte alla pandemia di coronavirus. Lo riferisce la stampa sudcoreana, che riporta gli ultimi dati forniti dalla Korea International Trade Association (Kita) ieri, 26 novembre. Nei primi nove mesi del 2020, l’interscambio commerciale di Corea del Sud e Cina è ammontato a 530 milioni di dollari, in calo del 73 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Gli scambi commerciali della Corea del Nord con la Russia sono invece aumentati del 15 per cento nel medesimo periodo. Le esportazioni nordcoreane verso la Cina sono crollate del 70 per cento annuo, a 46 milioni di dollari; le importazioni, invece, hanno subito una contrazione del 73 per cento, a 490 milioni di dollari. Il commercio tra i due paesi asiatici ha esibito segnali di ripresa nei mesi di maggio e giugno, per poi subire una nuova battuta d’arresto a partire da luglio. Dopo l’irrigidimento del regime sanzionatorio internazionale a carico di Pyongyang, nella seconda metà del 2017, il commercio tra Corea del Nord e Cina aveva subito una contrazione del 57 per cento nei primi tre trimestri del 2018. (Git)