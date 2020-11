San Siro: Consiglio comunale Milano, no concessioni a società che non comunicano titolare effettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato questa sera un ordine del giorno che invita la giunta “a insistere perché il governo intervenga con urgenza per modificare l’art. 80 (del Codice dei contratti pubblici, ndr) inserendo esplicitamente, fra i motivi di esclusione di una società dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la mancata comunicazione del titolare effettivo della società” e “a proseguire nell'interlocuzione con Anac insistendo nel sostenere come la mancata comunicazione del titolare effettivo della controparte dell’amministrazione possa essere motivo di esclusione dalle gare d'appalto e da ogni trattativa pubblica in essere”. L’odg - presentato dal gruppo di maggioranza Milano Progressista (la prima firma è del consigliere Enrico Fedrighini) e da Basilio Rizzo di Milano in Comune - si riferisce al progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio di San Siro. Nel dispositivo, infatti, si chiede alla giunta anche di “attivarsi affinché venga in ogni caso richiesta la comunicazione del titolare effettivo ai sensi del D.Lgs. nr. 231/2007 ad ogni società con cui l’amministrazione comunale abbia avviato o intenda definire procedimenti riguardanti concessioni d’uso, convenzioni urbanistiche, procedure di appalto per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori, opere e per concorsi pubblici di progettazione. Con particolare attenzione e urgenza per quanto concerne il procedimento riguardante il progetto stadio, per la rilevanza che esso riveste sul territorio urbano e anche alla luce delle recenti notizie emerse dai media”. (Rem)