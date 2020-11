Maradona: chiusa camera ardente, imminente trasporto salma verso cimitero Jardin di Bella Vista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata chiusa la camera ardente allestita per consentire al pubblico di dare l'ultimo saluto all'ex calciatore Diego Armando Maradona. Imminente il trasporto della salma con corteo funebre verso il cimitero Jardin di Bella Vista, dove sono sepolti anche il padre di Maradona, Don Diego, e la madre Dona Tota. Nel frattempo proseguono gli scontri tra simpatizzanti e polizia, con il palazzo di governo, che ha ospitato le esequie, invaso dalla gente. Fonti all’interno della Casa Rosada affermano che il feretro è stato spostato in una zona protetta dopo l’ingresso di un gruppo di simpatizzanti in una zona non autorizzata del palazzo di governo. Fuori dall’edificio nel frattempo la Gendarmeria ha schierato un nutrito gruppo di agenti in tenuta antisommossa, e a circa 500 metri dalla Plaza de Mayo la polizia sta disperdendo con pallottole di gomma e camion idranti persone che tuttora cercano di approssimarsi alla Plaza de Mayo. (Abu)