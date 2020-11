Editoria: Piccoli Nardelli (Pd), bene maggioranza e opposizione su sostegno a informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il segnale per l’editoria che arriva dall’approvazione in commissione Cultura della Camera dell’emendamento che prevede per questo settore uno stanziamento di 24 milioni per il biennio 2021-2022 del credito d’imposta sulla carta". Lo afferma, in una nota, la deputata del Pd Flavia Piccola Nardelli, capogruppo del Pd in commissione Cultura a Montecitorio. "L’emendamento - spiega - è stato approvato anche dalle opposizioni e questo è un altro bel segnale perché dimostra l’attenzione di tutto il Parlamento per un’informazione che deve essere plurale e di qualità e che non può essere compromessa dalla grave crisi economica che il Paese sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19”. (Com)