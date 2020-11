Farnesina: Di Maio partecipa alla Riunione Ministeriale UE-Vicinato Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi alla video-conferenza a livello ministeriale sul futuro delle relazioni tra l'Ue e i Paesi del Vicinato Sud, presieduta dall'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borrell. Lo riporta una nota della Farnesina. La Riunione Ministeriale è stata organizzata con l'obiettivo di rilanciare la partnership strategica tra l'Ue e i suoi vicini meridionali (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Giordania, Libano, Israele e Palestina) anche nel contesto della lotta alla pandemia da Covid-19. "Il Ministro Di Maio ha rinnovato la proposta italiana per una gestione comune dei beni mediterranei - in particolare l'ambiente, la connettività, la digitalizzazione, le risorse naturali ittiche ed energetiche - risorse comuni da custodire, condividere e gestire a vantaggio di tutti i Paesi dell'area", si legge nel comunicato. (Com)