Elezioni Usa: ex procuratore federale Powell guida causa contro risultati in Georgia (2)

- Il testimone in questione sostiene di avere conoscenza diretta del ruolo di Smartmatic in frodi per garantire l’elezione di Hugo Chavez in Venezuela, nel 2004. Secondo il testimone, Mujica ha ricevuto decine di milioni di dollari dal governo venezuelano tra il 2003 e il 2015, per diffondere la tecnologia di Smartmatic negli Stati Uniti e altrove. La causa elenca una serie di altre presunte falle sistemiche dei software di Dominion, descritte da esperti di informatica: tra queste, la possibilità di alterare i registri e i tabulati di voto, di cancellare o sovrascrivere i registri delle attività, o di hackerare le macchine per il voto da remoto. Uno degli analisti informatici che hanno effettuato perizie per conto di Powell, Ronald Watkins, afferma che gli operatori dei sistemi di Dominion possano modificare facilmente le impostazioni per escludere dal conteggio o bollare come irregolari talune tipologie di schede, ad esempio quelle che esprimono il voto per un candidato specifico. La causa legale elenca anche una serie di presunte irregolarità e falle di sicurezza, a cominciare dalla vulnerabilità delle chiavi usb contenenti i codici di sicurezza per l’accesso ai sistemi: prima del voto del 3 novembre si è verificato il furto di alcune di quelle chiavi a Philadelphia. (segue) (Nys)