Omicidio Cucchi: Ilaria in aula ricorda anni di battaglie legali "ancora ho paura di minacce"

- Cinque ore di deposizione per portare fuori la verità dalla nebbia di 11 anni di dolore, ingiustizie e bugie. Ilaria Cucchi ha deposto oggi nell’aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma nel corso del processo che vede otto carabinieri imputati per il depistaggio alle indagini sulla morte del fratello Stefano. Rispondendo alle domande del suo avvocato, Fabio Anselmo, ha ripercorso la vicenda fin dal momento dell’arresto del fratello da parte dei carabinieri avvenuto il 15 ottobre 2009, passando per i momenti successivi alla morte avvenuto il 22 ottobre in ospedale Pertini, alle indagini e via via alle 146 udienze dei processi “veri e finti” a cui ha assistito. "Non perdonerò mai" chi ha permesso "che mio fratello Stefano morisse, solo come un cane, pensando che la sua famiglia lo avesse abbandonato" ha detto Ilaria Cucchi mostrando in aula la foto del cadavere del fratello. (segue) (Rer)