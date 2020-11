Omicidio Cucchi: Ilaria in aula ricorda anni di battaglie legali "ancora ho paura di minacce" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gestaccio alla famiglia Cucchi il giorno della sentenza lo ha mortificato. "Quel dito medio" alzato dal parente di un infermiere imputato verso la famiglia Cucchi alla lettura della sentenza di primo grado che aveva assolto gli agenti della penitenziaria "era un'offesa anche per noi. Per quel gesto, nonostante l'assoluzione in primo grado, dovemmo uscire dal tribunale scortati dalla polizia". Nonostante le assoluzioni in primo e secondo grado, "nessuno del ministero da cui gli agenti della penitenziaria dipendono, o dai vertici dei carabinieri, si è mai fatto sentire". Per Nicola Minighini la delusione principale, a quanto ha riferito, è esser stato "tradito da un altro servitore dello Stato, che falsifica atti, dice il falso per far ricadere la colpe su di me. Atteggiamento che mi aspetto da un criminale, ma non da un mio collega". (Rer)