- Per contenere i contagi da coronavirus è necessario "fare ancora sacrifici". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista al Tg5, durante la quale ha spiegato: "non possiamo abbassare la guardia. Gli italiani sono consapevoli che sarà un Natale diverso, altrimenti significherebbe esporci a una terza ondata".(Rin)